Alors que Laura et David, les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, contestent le testament du rockeur disparu en décembre, l'avocat de Laeticia prend la parole ce jeudi. Il affirme que le chanteur n'était pas "manipulé" lorsqu'il a écrit son testament, et menace de procès en diffamation.

Dans le feuilleton judiciaire qui oppose les deux premiers enfants de Johnny Hallyday à son épouse Laeticia concernant l'héritage du chanteur, l'avocat de Laeticia prend la parole ce jeudi. Il affirme, dans un communiqué transmis à l'AFP, que le chanteur n'était pas "manipulé" lorsqu'il a écrit ses dernières volontés, et qu'il a décidé de léguer tout son patrimoine et ses droits à son épouse.

L'avocat de Laeticia prêt à attaquer en diffamation

Le rockeur n'était pas "manipulé" et a "pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre", a affirmé l'avocat de Laeticia. Maître Ardavan Amir-Aslani "ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire", a-t-il fait savoir.

L'avocat affirme également qu'il est prêt à attaquer en diffamation "toute personne qui remettrait en cause le fait que Johnny Hallyday ait pris ces décisions avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre."

"Des personnes, dont la plupart n'étaient plus en relation avec Johnny Hallyday depuis des années, s'expriment aujourd'hui en son nom afin de mettre en doute ses dernières volontés en invoquant notamment un soi-disant état de faiblesse", poursuit l'avocat de Laeticia.

Laeticia "ne cédera pas aux manœuvres d'intimidation"

L'avocat conclut que Laeticia "ne cédera ni aux manœuvres d'intimidation ni aux attaques injurieuses, et attend que justice soit rendue afin de faire respecter les dernières volontés de son mari." Le chanteur a "fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin", poursuit l'avocat, réfutant "totalement" l'idée que Johnny ait "déshérité" ses aînés. Dans cette affaire, une première audience en référé a été fixée au 15 mars devant le tribunal de Nanterre.