Héritage de Johnny Hallyday : un nouveau revers pour Laeticia

Nouvel épisode à Los Angeles dans le cadre du litige qui oppose Laeticia Hallyday à David et Laura. Un juge américain a reporté sa décision sur le transfert des biens de Johnny dans un trust américain, demandé par sa veuve.

David, Laura et Laeticia aux obsèques de Johnny Hallyday devant l'Eglise de la Madeleine à Paris le 9 décembre 2017.

Un juge californien appelé à se prononcer sur le transfert d'actifs (voitures, moto, royalties) de Johnny Hallyday dans un "trust" dont sa veuve Laeticia est bénéficiaire a une nouvelle fois reporté sa décision. Il demande un nouveau supplément d'information après les récents jugements en France dans ce dossier "très complexe".

La justice américaine interdit le transfert des biens de Johnny jusqu'à nouvel ordre

La décision de ne pas transférer les biens de la star dans un trust américain est un nouveau revers pour Leaticia. Le trust JPS (pour Jean-Philippe Smet) a été créé en Californie par Johnny en 2014, au bénéfice exclusif de son épouse.

Après le décès de Johnny, celle-ci a demandé à un tribunal de Los Angeles de transférer un certain nombre de biens (voitures de luxe, redevances sur certaines chansons, etc.) dans ce trust.

Mais depuis plus d'un an, une bataille judiciaire oppose des deux côtés de l'Atlantique les aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, à Laeticia, seule héritière désignée dans le testament du chanteur rédigé aux Etats-Unis. Fin mai, le tribunal de Nanterre s'est déclaré compétent pour trancher le litige sur l'héritage.

"Une affaire compliquée mais fascinante"

Lors de l'audience de mercredi, le juge May a pris acte des derniers jugements en France mais estimé qu'ils "ne semblaient pas exclusifs" et qu'il était donc compétent pour se prononcer dans cette demande de transfert. "Nous avons besoin de savoir ce qui va se passer en France", a-t-il dit. Évoquant un dossier "très complexe", le juge américain a ainsi demandé aux parties de lui fournir de plus amples informations.

Une nouvelle audience est prévue au 4 février 2020. D'ici là, la justice ne permet pas à Laeticia Hallyday d'effectuer ce transfert. Les avocats de Laura Smet se sont félicités de cette décision de la justice américaine.