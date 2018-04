Conclure un accord à l'amiable sur l'héritage de Johnny Hallyday entre Laeticia Hallyday et les deux aînés du chanteur d'ici deux mois : c'est le vœu formulé ce lundi matin sur RTL par l'avocat de Laura Smet.

"Johnny Hallyday aurait eu 75 ans le 15 juin prochain. Je forme le voeu que pour le 15 juin, nous ayons réussi à trouver le respect des droits de chacun et un point d'équilibre", a indiqué Me Emmanuel Ravanas.

"Arrivons à trouver un accord"

Les deux aînés de Johnny Hallyday contestent le testament californien de leur père rédigé en 2014 et qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa veuve ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Joy. Vendredi, la justice a ordonné le gel d'une partie des biens immobiliers et droits d'auteur de la star décédée le 5 décembre dernier. En revanche, Laura Smet et David Hallyday n'ont pas obtenu le droit de regard qu'ils réclamaient sur l'album posthume qui doit paraître en 2018.

Aucune des deux parties n'a fait appel, ouvrant la possibilité à une conciliation. L'avocat de Laura Smet a donc fait un premier pas ce lundi. "Affrontons le principe de réalité, déployons l'intelligence du cœur. Arrivons à trouver un accord sur deux points essentiels: le devenir de l'oeuvre de Johnny Hallyday avec Jade et Joy (ses deux filles mineures, ndlr), et un partage en pleine propriété des biens", a notamment déclaré Me Ravanas.

Laeticia attend de connaître les conditions

Tout en précisant ne pas être "opposé de facto" à une conciliation avec les aînés Hallyday, l'entourage de Laeticia Hallyday attend de voir les conditions proposées. "Nous n'avons reçu aucun courrier et Laeticia n'a reçu aucun appel de la part de Laura ou David", a précisé le cabinet de Me Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de la veuve de Johnny, à l'AFP.

Faute d'accord entre les deux camps, la procédure en cours pourrait prendre des mois, voire des années avant d'être tranchée.