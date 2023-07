Une cagnotte pour aider un agriculteur d'Herleville, après un incendie sur son exploitation

"Tout le monde retient le 11 septembre, pour nous ce sera le 11 juillet", lance Hélène, la compagne de Gonzague Proot, devant le bâtiment de 900 m2 carbonisé. En une nuit, ce couple d'agriculteurs bio basé dans le Santerre, à Herleville, a tout perdu ou presque. Ce mardi, au petit matin, un de ses hangars a été complètement ravagé par les flammes . C'est pourquoi Hermine, leur fille, a lancé une cagnotte en ligne , face au désarroi de sa famille.

Dans les flammes, l'agriculteur a perdu son tracteur, tous les outils fabriqués de ses mains, et surtout des centaines de ballots : "Il y avait 200 tonnes de foin, tout le stock pour mes 45 vaches cet hiver, raconte Gonzague. Toute la production est partie en fumée." Un désastre d'autant plus problématique qu'avec son label, l'agriculteur doit fournir du foin bio à ses bêtes. "Je ne sais pas quelle qualité je vais retrouver", s'inquiète-t-il.

La solidarité s'organise autour de l'exploitation

En attendant, Gonzague Proot peut compter sur son voisin. Antoine Baillet est venu l'aider dès les premières flammes, et continue de nettoyer les lieux, encore couverts de débris et de suie. "Ca fait très mal au cœur pour lui", admet cet exploitant agricole. Il n'est pas le seul à soutenir la famille: Anne et Emmanuel, des amis de longue date sont aussi venus rendre visite. Et participer à la cagnotte en ligne. "C'est important de soutenir l'agriculture biologique, surtout en ce moment", souligne Emmanuel.

Antoine Baillet aide à dégager le tracteur carbonisé de son voisin. © Radio France - Lou Momège

Sans oublier les messages de soutien qu'a reçus Gonzague via la cagnotte de sa fille. Plus que l'aide financière, "c'est vraiment ça qui a de l'importance pour moi, de savoir qu'on est soutenu par sa famille, par des amis, par des proches, des inconnus", se rassure-t-il. "Ca me donne vraiment du baume au cœur."