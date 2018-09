Hermes, France

Il était un peu plus de 10h30, ce 20 septembre, quand les pompiers de Noailles (au sud de Beauvais) sont appelés par une entreprise basée à Hermes. Une des salariés de cette société qui fabrique des brosses a été piquée par un scorpion à la main gauche en déballant un paquet. Le carton venait apparemment d’Israël.

Venin potentiellement mortel

La victime, une femme de 37 ans, était consciente lors de l'arrivée des pompiers et du Samu. Elle a été rapidement transférée vers le CHU d'Amiens. Sa plaie a été désinfectée immédiatement, et elle serait en attente d'un antidote, qui doit être expédié depuis Angers. D'après les pompiers, la victime a été piquée par l'une des six espèces de scorpion au monde dont le venin est potentiellement mortel.