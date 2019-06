Hermès va créer de nouveaux emplois à Saint Junien

Le groupe Hermès poursuit son développement à Saint Junien. Après avoir créé 90 emplois depuis 2017, la marque de luxe va à nouveau recruter et former une centaine de personnes dans la cité gantière pour ses activités de maroquinerie d'ici 2022.

Saint-Junien, France

C'est une très bonne nouvelle pour Saint Junien et ses alentours : Hermès va créer de nouveaux emplois dans la cité gantière. La marque de luxe va recruter et former une centaine de personnes d'ici 2022 pour développer son activité maroquinerie. Hermès avait déjà créé 90 emplois depuis 2017 à Saint Junien.

Recrutement et formation sur place

Le groupe procédera de la même manière que pour sa précédente vague de recrutement et formera lui-même sur place sa nouvelle main d'oeuvre, en partenariat avec Pôle Emploi. Selon le maire de Saint Junien, les premiers recrutements et et formations pourraient intervenir d'ici la fin de l'année.

Hermès est trop à l'étroit dans son usine actuelle

Dans le cadre de ce développement, Hermès va également agrandir ses locaux installés sur les bords de Vienne. En fait, "le groupe de luxe va racheter à la communauté de communes le bâtiment voisin qui devait accueillir la future Cité du Cuir" explique Pierre Allard, vice-président de Porte Océane du Limousin et maire de Saint Junien. La Cité du Cuir, elle, s'installera dans les locaux actuels d'Hermès.