Héroïne, cocaïne et arme à feu : un corrézien arrêté à Brive lors d'un contrôle de police

Cela faisait plus d'un an et demi que la police de Brive n'avait pas saisi d'héroïne. Ce Mercredi 9 août, peu avant 2 heures du matin, les policiers de la brigade anticriminalité ont voulu procédé à un contrôle routier dans le centre-ville de Brive. Mais le conducteur de la voiture ciblée a pris la fuite. Une course-poursuite s'est alors engagée jusqu'à ce que la voiture du conducteur percute un trottoir, avenue de Paris à la sortie de Malemort et s'immobilise.

400 grammes d'héroïne, 30 grammes de cocaïne, 10 000 euros en liquide

Les policiers ont alors procédé au contrôle du véhicule et de l'homme d'une quarantaine d'années qui le conduisait. Ils ont alors découvert qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiant et qu'il détenait sur lui une certaine quantité d'héroïne et de cocaïne. L'homme arrêté et notoirement connu des services de police, a été placé en garde à vue.

Lors de la perquisition à son domicile de Donzenac, les gendarmes ont découvert : 400 grammes d'héroïne, 30 grammes de cocaïne, 10 000 euros en liquide ainsi qu'un revolver et ses munitions. Une enquête a été ouverte pour déterminer le rôle de l'individu dans ce trafic.