Héroïque, Laurie a risqué sa vie pour sauver une jeune fille qui voulait se jeter dans le vide

Laurie Rehouma a 19 ans. Mercredi, à Saint-Brieuc, elle n'a pas hésité à enjamber le viaduc du Gouët pour sauver une jeune fille qui voulait mettre fin à ses jours. Un sauvetage vertigineux, 80 mètres au dessus du vide !

La scène se déroule sur le viaduc du Gouët, 80 mètres au dessus du port de Saint-Brieuc. De chaque côté : des filets pour dissuader les désespérés de sauter. Mercredi peu avant 18h : Laurie Rehouma, 19 ans, est avec son copain à moto sur ce viaduc lorsqu'ils aperçoivent au milieu du pont une jeune fille vêtue d'un blouson blanc qui enjambe le parapet. "On l'a vu marcher un peu, passer ses jambes par dessus. On a compris tout de suite, on a fait demi-tour. C'était comme dans un film", raconte Laurie. "Je suis descendue de la moto, j'ai donné mon casque à mon petit copain et je suis montée sur les filets", poursuit-elle. "Elle était en pleurs, hyper paniquée, elle disait que personne ne l'écoutait, que c'était la deuxième fois qu'elle essayait. J'ai tenté de toucher la corde sensible en lui demandant si elle avait une sœur ou un frère. Elle m'a dit qu'elle en avait une, j'ai joué sur ça".

Quatre personnes sur le filet, 80 mètres au dessus du vide !

Encore une fois, il faut bien imaginer que cette scène se déroule à 80 mètres de haut, au dessus du vide! Et un homme vient aider à son tour sur le filet qui menace de lâcher à tout moment. "Du coup, il y avait moi et la jeune fille, un monsieur assez fin donc ça craquelait un peu. Ensuite, un policier en civil est arrivé et a commencé à poser les pieds dessus et c'est là que ça a vraiment commencé à craquer".

Elle avait un pied dans le vide, l'autre sur le filet

Les carrés des filets sont grands, mes pieds passaient à travers donc c'était un peu la panique. Et la jeune fille avait un pied dans le vide et l'autre sur le filet".

J'aimerais bien savoir comment elle va

Âgée de 17 ans, la jeune fille est finalement sauvée grâce à l'attitude héroïque de Laurie. "Je ne connais pas son nom de famille, je sais juste qu'elle est lycéenne. J'aimerais bien savoir comment elle va".

La scène s'est déroulée de ce côté du viaduc. Sur la photo: on aperçoit en haut les filets de protection pour dissuader les gens de sauter © Radio France - Johan Moison