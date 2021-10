Hettange-Grande : le patron de pompes funèbres Jean-Jacques Pirus relaxé et soulagé

Blanchi par la justice, il veut le faire savoir et retrouver son honneur. Jean-Jacques Pirus, entrepreneur de pompes funèbres à Hettange-Grande a été relaxé par la cour d'appel de Metz. Il était poursuivi depuis 6 ans pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et démarchage interdit.

"Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu." Dans le cabinet de son avocate thionvilloise, Jean-Jacques Pirus ne semble pas savourer la relaxe complète prononcée en sa faveur par la Cour d'appel de Metz le 21 septembre dernier. L'entrepreneur des pompes funèbres du même nom à Hettange-Grande est avant tout soulagé de pouvoir enfin tourner la page, après six années de bataille judiciaire durant lesquelles son nom a été trainé dans la boue.

"Vagues allégations non étayées"

A la tête d'une entreprise familiale qui fêtera ses 90 ans l'an prochain, Jean-Jacques Pirus était poursuivi par la justice pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et démarchage interdit. A l'origine de ce dossier, une plainte déposée par la mairie d'Hettange-Grande à son encontre. L'affaire est complexe et technique pour qui ne connait pas les subtilités de cette profession méconnue. Mais il lui était principalement reproché d'avoir vendu directement des caveaux à des familles endeuillées à une époque où c'était la mairie qui se chargeait de faire payer les emplacements. Des faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Thionville l'a relaxé en janvier 2019, tout comme l'accusation de démarchage interdite. Il était en revanche condamné à une amende pour ne pas avoir fourni de devis suffisamment détaillés à des clients. Mais en appel, la justice l'a entièrement relaxé, et dans ses conclusions, la cour n'est pas tendre, évoquant "de vagues allégations non étayées" et "un recueil de on-dits non corroborés."

Six années difficiles à affronter

"C'est un rétablissement de notre nom" se félicite Jean-Jacques Pirus qui a toujours clamé sa bonne foi et son innocence. "Je suis surtout soulagé pour mes proches et pour mon personnel qui m'a énormément soutenu et, bien évidemment, pour toutes les familles qui nous accompagnent depuis plusieurs décennies maintenant." L'artisan reconnait avoir très mal vécu cette période, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Il digère particulièrement mal les articles parus dans la presse, dont le premier... un 1er novembre ! "La présomption d'innocence n'existe plus" constate t-il, amer, "je commence seulement peut être à essayer d'oublier un petit peu le traitement qu'il y a eu sur cette affaire." C'est donc aussi pour rétablir son honneur qu'il prend aujourd'hui la parole.

Son avocate, maître Catherine Le Menn-Meyer, elle, ne décolère pas, estimant que son client n'aurait jamais du se retrouver devant un tribunal et dénonçant une enquête à charge et un "dossier vide." "La Cour a constaté le néant dans cette affaire [...] Nous avons enfin réussi à démontrer que que monsieur Pirus n'a jamais été l'auteur d'une quelconque escroquerie, qu'il a toujours été dans le respect des familles endeuillées, qu'il a toujours travaillé ainsi"