" Heureusement que je n'étais pas armé" dit le buraliste d' Aspiran qui s'est fait braqué

Aspiran

Ce lundi à la mi journée , le bureau de tabac presse d' Aspiran, un village du centre Hérault, a été braqué par deux individus, un seul est entré dnas le commerce , l'autre est resté dehors pour faire le guet.

Guilhem, le patron du Tabac Presse a rapidement compris qu'il avait affaire à un jeune , visage dissimulé par une casquette et une capuche et qui lui a dit " la caisse, la caisse !" raconte-t-il et l'a menacé avec un couteau, "une lame de 20 centimètres". Le commerçant n'a pas obtempéré immédiatement ,"je lui ai dit : je ne te donnerai rien, je voulais qu'il me regarde ."

"Comme il a commencé à s’énerver, il a frappé sur la caisse, je lui ai donné une poignée de billets." Le braqueur a pris la fuite, le commerçant sur ses talons " j ai pris mon portable , je voulais prendre en photo la plaque immatriculation," sauf qu'il s'est enfui à pied dans le village .

" Je suis content de ne pas avoir été armé" ajoute le patron du bar tabac, "quelques centaines d'euros volés, il vaut mieux ça qu'une blessure" conclut- il.

Les deux braqueurs ont été rapidement interpellés ,tous les deux sont mineurs .