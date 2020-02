Heurts avant le match ASSE-OM : des violences des deux côtés selon la Préfecture de la Loire

Une réunion s'est tenue jeudi matin en Préfecture de la Loire, avec la police et la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme, après les événements survenus avant le match entre l'AS Saint-Étienne et Marseille mercredi soir.

Saint-Étienne, France

Le match a débuté avec un quart d'heure de retard mercredi soir entre l'ASSE et l'OM en raison de heurts entre supporters aux abords du stade. La police est intervenue pour disperser tout le monde. Les autorités et les services de l'État ont fait le point sur la situation ce jeudi matin au cours d'une réunion à la préfecture de la Loire.

Une enquête est en cours pour déterminer ce qu'il s'est passé précisément. Ce que l'on sait c'est que dès le début de la soirée, la gestion du match a été compliquée pour les autorités les supporters marseillais n'ayant pas respecté l'arrêté préfectoral encadrant le déplacement : le huit bus de supporters de l'OM sont arrivés mercredi soir à Saint-Étienne, avec une heure de retard. Les supporters marseillais étaient 450 alors que l'arrêté de la Préfecture de la Loire limitait leur déplacement à 400 personnes.

Sur le trajet, les bus, sous escorte policière comme d'habitude, ont été caillassés. Les Marseillais ont commencé à dégrader leurs propres bus pour les forcer à s'arrêter. Trois d'entre eux se sont stoppés à quelques encablures du stade. Les supporters marseillais sont descendus, ont terminé le chemin à pied, en échangeant des projectiles avec les supporters stéphanois. Ils avaient sur eux des fumigènes, des bombes agricoles, des bouteilles en verre et des morceaux de leurs propres bus. L'enquête devra déterminer si un affrontement entre supporters était ou non programmé. En tout cas la Préfecture de la Loire réfute le terme de guet-apens et souligne qu'il y a eu des violences des deux côtés.

L'intervention des forces de l'ordre a permis d'éviter le contact entre les différents groupes de supporters. Mais devant le stade Geoffroy-Guichard, les supporters de l'OM ont cassé le portail et sont entrés dans le parking d'Enedis pour commettre des dégradations (Enedis a déposé plainte). Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, de LBD et du canon à eau. C'est le vent qui a poussé les gaz vers le public stéphanois qui patientait à l'entrée du stade. Pas d'erreur de trajectoire dans les lancers mais un aléas selon la Préfecture dans un moment de gestion de l'ordre public.

Ce match était classé à risque, niveau trois. Plus de 250 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés. Des gendarmes mobiles, la police nationale et la police municipale. Onze policiers ont été blessés durant la soirée. Pour l'heure, la Préfecture n'a pas connaissance de blessé côté supporters. Elle souligne qu'aucune dégradation n'a été commise à l'intérieur du stade, aucun fumigène n'a été allumé dans Geoffroy-Guichard. Le match a pu se tenir, avec un quart d'heure de retard. Mais les supporters marseillais n'ont pas pu pénétrer en parckage. La décision a été prise de les renvoyer à Marseille pour éviter de nouvelles violences.

Ces violences vont inévitablement poser la question de l'interdiction des déplacements des supporters lors des matchs de football, à une période où un geste d'ouverture avait été fait par la ministre des sports Roxana Maracineanu et le Secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.