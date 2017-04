La zone industrielle de La Roche-Clermault, cible de cambriolages en série

Le maire de La Roche-Clermault, près de Chinon, est en colère. Il demande fermement des mesures pour en finir avec la vague de cambriolages de la zone industrielle de sa commune. L'électricien a notamment été cambriolé six fois en moins d'un an et demi. Une réunion se tient ce vendredi.

Les gendarmes de Chinon ont une enquête en cours sur la commune de La Roche-Clermault, pour une série de cambriolages sur la zone industrielle (neuf entreprises) de cette petite commune de 500 habitants. En l'espace de quatorze mois, sept cambriolages ont été perpétrés, dont six pour le seul électricien. Les deux derniers cambriolages remontent à huit jours, quasiment coup sur coup. Du matériel professionnel et des câbles électriques, sans grande valeur, ont été dérobés, malgré l'installation d'une alarme. Il se dit à bout, ne sachant plus s'il doit continuer à un investir dans ce bâtiment qu'il a acquis en 2014. "Au bout de six cambriolages, j'en ai pris mon parti, contrairement à ma femme qui est beaucoup plus sensible. Ca la perturbe à chaque fois" explique-t-il désabusé. "Si rien n'est fait dans les prochaines semaines, je vais devoir prendre des dispositions pour pourvoir travailler enfin dans de bonnes conditions, quitte à changer de travail" explique Eric Gaillard. Il envisage clairement de quitter la zone industrielle.

Un grillage et une porte automatique comme solution

Le maire de La Roche-Clermault Jacky Manceau fait pression sur la communauté de communes pour qu'elle investisse. La solution est selon lui de grillager la zone industrielle et mettre une porte automatique, sous alarme.

Notre zone industrielle est en péril. Le maire de La Roche-Clermault, Jacky Manceau

"On ne peut pas abandonner nos artisans" crie Jacky Manceau. L'urgence est telle qu'il a parlé du sujet ce mercredi 12 avril avec le président de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, le maire de Chinon Jean-Luc Dupont. "Je crois qu'il m'a entendu" dit Jacky Manceau. Une réunion est prévue ce vendredi 14 avril avec les artisans de la zone, et les élus du secteur pour dégager une solution et un échéancier.