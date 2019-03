Affaire sensible au Havre : des photos intimes du maire circulent. Une femme convoquée devant la justice

Le Havre, France

Une femme comparait ce lundi devant le procureur de la République du Havre pour un rappel à la loi. Une colistière de l'ancien maire du Havre, Edouard Philippe. Au printemps dernier, elle avait envoyé au premier ministre et aux élus de la majorité, une lettre anonyme à laquelle était jointe une photo de Luc Lemonnier, tout nu, l'accusant de comportements inappropriés envers des femmes. Luc Lemonnier a porté plainte pour "diffamation" et "diffusion de photos sans l'accord de la personne". Mais cette affaire pourrait bien en cacher une autre, plus délicate pour l'actuel maire du Havre.

En octobre 2018, la quadragénaire est réveillée par les policiers du service régional de la police judiciaire et placée en garde à vue. Elle reconnait être l'auteur de la lettre et de l'envoi d'une photo du maire du Havre dans le plus simple appareil aux élus de la majorité ainsi qu'au Premier Ministre, Edouard Philippe, l'ancien maire du Havre. Un "selfie" de Luc Lemonnier qui ne cache rien de son intimité. C'est ce délit qui lui vaut d'être convoquée ce lundi devant le Procureur de la République.

Mais c'est une autre histoire que raconte cette femme aux enquêteurs à l'époque et qu'elle nous a confié il y a quelques semaines. Elle explique avoir reçu en 2017 une dizaine de "selfies" du même genre, de la part du maire du Havre et tenté par deux fois de porter plainte, sans qu'on la prenne au sérieux.

Selon nos informations, plusieurs femmes auraient ainsi reçu des photos ou des "sextos" de la part de Luc Lemonnier ces dernières années, mais jusque là aucune n'a souhaité parler ou porter plainte contre le successeur désigné d'Edouard Philippe. Par peur des représailles ou des pressions politiques. Selon son entourage, le maire du Havre se ferait soigner depuis deux ans. Luc Lemonnier, lui, n'a pas souhaité répondre à nos questions.