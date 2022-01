Hippisme : Etoile de Bruyère, le cheval du Mayennais Charles Dreux, sur le podium du Prix de Cornulier

Etoile de Bruyère, le cheval du Mayennais Charles Dreux, décroche la troisième place du prix du Cornulier ce dimanche ! La jument se trouve derrière Flamme de Goutier et Granvillaise Bleue, sur le podium de cette course hippique en trot monté.

C'est un podium pour Etoile de Bruyère, le cheval du Mayennais Charles Dreux, une semaine avant le prix d'Amérique ! Ce dimanche, la jument entraînée à Saint-Berthevin termine troisième du prix du Cornulier, la course hippique en trot monté à l'hippodrome de Vincennes à Paris. Elle était montée par le jockey du Calvados Adrien Lamy.

Flamme de Goutier à la première place

Etoile de Bruyère se trouve derrière Flamme de Goutier, à la première place et Gravillaise Bleue, à la seconde, sur le podium de cette course. Les autres chevaux mayennais n'ont malheureusement pas eu la chance de trouver sur le podium : Florida Sport de Charly Mary est à la 8ème place, et Freeman de Houelle de Franck Leblanc à la 10ème.

L'épreuve du Prix de Cornulier, considérée comme le championnat du monde de la discipline, s'est disputée sur 2700m, une distance identique à celle du Prix d'Amérique dimanche prochain course très attendue dans le monde hippique.