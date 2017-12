Nice, France

Elle était née le 13 juillet 1927 dans un appartement de la rue Clémenceau à Nice. Simone Veil aimait Nice où elle avait grandi. "Nice c'est un rêve pour moi et un grand bonheur" confiait-elle en 2009 au micro de France Bleu Azur, lors de l'une de ces nombreuses visites dans sa ville natale.

L'incroyable parcours de la plus célèbre des niçoise est à la une en cet été 2017. Elle meurt à l'âge de 89 ans le 30 juin. Le pays est ému et vient de perdre une icône, une femme exemplaire, une femme d'Etat. Inhumée au cimetière du Montparnasse à Paris et devrait entrer, avec son époux Antoine Veil, au Panthéon en 2018

