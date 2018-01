Valleraugue, France

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour porter secours à un groupe de 8 personnes égarées sur le massif de l’Aigoual dans le secteur de Valleraugues.

Ce groupe, composé de 4 adultes et 4 enfants (3, 5, 6 et 11 ans) était parti en randonnée en ski de fond. Mais suite à l’apparition du brouillard, du vent et de la tombée de la nuit, ce groupe n’a pu revenir jusqu’à la station et s’est réfugié dans un abri de fortune.

Après un travail précis de localisation par les opérateurs du CODIS 30, un important dispositif, composé de deux ambulances dont une 4X4, d’une équipe de secours en milieu périlleux para-médicalisée et de la dameuse de la station de Prat-Peyrot, a permis de récupérer les naufragés et de les rapatrier sur le Poste de Secours de la station ré-ouvert pour l’occasion.

Après avoir ausculté, réchauffé et réconforté le groupe, les personnes ont pu regagner leur domicile par leurs propres moyens