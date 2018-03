La décision du tribunal de commerce d’Épinal est tombée ce mardi après-midi : le club de hockey-sur-glace est placé en redressement judiciaire avec période d'observation de six mois. Un administrateur judiciaire est également nommé.

Épinal, France

Le président des Gamyo a été auditionné pendant une demi-heure ce mardi matin au tribunal de commerce d’Épinal. Suite au dépôt de bilan, Romain Casolari a demandé le redressement judiciaire et l'étalement des dettes du club de hockey-sur-glace vosgien. Il a été entendu. Le club est placé en redressement judiciaire avec période d'observation de six mois. Un administrateur judiciaire a également été nommé par le tribunal.

Les dirigeants spinaliens évitent ainsi le scénario catastrophe d'une liquidation judiciaire, synonyme de redescente au plus bas niveau du hockey-sur-glace français.

L'activité du club peut donc continuer. Dans son communiqué publié ce lundi soir sur le site du club, le président des Gamyo explique que ce redressement restait "la meilleure solution pour assurer la pérennité du club." Il affirme avoir préparé un plan pour sauver les finances du club. Il évoque, notamment, une restructuration interne de la SASP (la société qui gère les activités de l'équipe de Ligue Magnus). Il explique également que les AGS, ces fameux fonds de garantie des salaires, permettront de régler les impayés réclamés par plusieurs joueurs et d'anciens salariés. Pour rappel : l'ex-entraineur et l'ex-manager général ont obtenu gain de cause au prud'hommes ces dernières semaines. Le club doit leur verser plusieurs milliers d'euros d'impayés.

Romain Casolari le répète dans son communiqué : ce redressement judiciaire "n'est pas une mauvaise chose".

"Au contraire, je le vois comme une opportunité de débuter un nouveau chapitre dans un climat plus serein."

Pour réagir à cette décision du tribunal de commerce d’Épinal, le directeur administratif du club Florent Casolari tient une conférence de presse à la patinoire de Poissompré ce mardi après-midi, à 16h00.

Pour autant, les Gamyos ne sont pas sortis d'affaire. Loin de là. Si les comptes ne sont pas dans le vert à la fin de cette période d'observation (d'ici fin septembre), le tribunal de commerce pourra toujours prononcer la liquidation. Sans oublier, les sanctions possibles de la CNSCG, le gendarme financier du hockey-sur-glace, qui se penchera à nouveau sur les finances du club spinalien à la clôture des comptes, fin avril. D'éventuelles mesures seront annoncées avant la fin du mois de juin. Dans le pire des cas, ce sera une rétrogradation administrative.