Agression au domicile de la PDG de Precia Molen en Ardèche : les 4 auteurs incarcérés

Les 4 suspects d'une attaque au domicile de la présidente du groupe de pesage industriel de Veyras en décembre ont été interpellés et mis en examen. Ils ont tous moins de 25 ans.

Privas, France

Un peu plus de 3 mois après l'agression chez elle de la PDG du groupe Precia Molen installé à Veyras, quatre garçons âgés de 17 à 23 ans ont été arrêtés, mis en examen pour "vol à main armé aggravé" et incarcérés. Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2018, ils avaient fracturé une baie vitrée de la villa d'Anne-Marie Escharavil. La PDG de Precia Molen surprise en plein sommeil avait été ligotée sur le lit avec son mari.

Les malfaiteurs les avaient ensuite molestés pour obtenir la combinaison du coffre-fort de la maison et le code de la carte bancaire du couple. Ils s'étaient emparé de 4000 à 5000 euros en liquide, de bijoux et de montres de valeur avant de prendre la fuite à bord de deux voitures : leur propre véhicule et un 4X4 Mercedes flambant neuf de leurs victimes.

C'est l'Ardéchois de la bande qui aurait eu l'idée

Plusieurs éléments ont permis aux enquêteurs de la PJ de Valence de remonter jusqu'aux braqueurs notamment l'analyse de caméras de vidéo-surveillance mais aussi la découverte d'ADN sur la carte bancaire du couple.

les 4 voleurs ont été arrêtés en Isère à Villefontaine, l'Isle-d'Abeau et Bourgoin-Jallieu. Mais l'un d'eux est ardéchois. C'est lui qui aurait donné l'idée de ce home-jacking chez la PDG de Precia Molen.

Trois protagonistes ont reconnu les faits durant leur garde à vue. Tous sont déjà connus pour des braquages et des casses.