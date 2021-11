Procès du jardin de St-Adrien à Servian : connaitre la vérité, une nécessité pour la population

Daniel Malgouyres a-t-il commandité ce cambriolage en octobre 2017 dans sa propriété à Servian au nord-est de Béziers pour dérober l'argent caché par son épouse Françoise ? Pourquoi avoir tué l'un des deux cambrioleurs venu chez lui cette nuit du 5 octobre alors que ce dernier, David Viers, 43 ans, père de deux enfants n'était pas armé ? Ces deux hommes se connaissaient-ils ? Quel lien Daniel

Le procès d'assises, qui débute ce lundi 29 novembre à Montpellier, devrait permettre de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette splendide propriété du couple Malgouyres installée au cœur du jardin de Saint-Adrien, élu plus beau jardin de France.

Depuis sa cellule, Daniel Malgouyres, réfute depuis quatre ans, les accusations portées par Richard Bruno, le second cambrioleur rescapé. Ce restaurateur perpignanais joueur de poker a été identifié très rapidement par les enquêteurs. Ce dernier avait oublié sa cagoule noire sur un parking proche de l'habitation.

Dans ce village de 5.000 habitants, la population ne cache pas son désir de vérité.

"Chacun a son opinion dans le village. C'est lui, c'est pas lui. C'est une famille connue dans la commune. On les connaît tous" disent Annie et Daniel

Des camps se sont formés dans la commune. Comme dans leur famille. Aujourd'hui, il y a ce désir de savoir. ''Il y a eu une trahison. Nous avons soutenu Daniel au moment du drame. Il y a ensuite eu une grosse déception en apprenant cette implication présumée''.

Daniel Malgouyres a longtemps été soutenu par les habitants de Serrvian après son incarcération, c'est un enfant du village. Il est aussi le signe d'une belle réussite avec ce jardin de Saint-Adrien. Daniel et son épouse Françoise Malgouyres ont transformé une carrière en ruine, en une oasis exceptionnelle.

"À l'époque nous avons tous été choqués. On n'en parle plus aujourd'hui disent des habitants sur la place du marché. On a cru que c'était un vol ayant mal tourné. Quelle déception quand nous avons connu la suite."

Ce drame est venu écorner l'image de la commune. Les habitants de Servian sont encore très affectés par cette affaire. La population est divisée comme l'est aussi malheureusement la famille Malgouyres. La fille soutenant le papa, alors que son fils Olivier défend les intérêts de Françoise, sa maman.

Ce procès pourrait aussi mettre sur la place publique, le quotidien et les difficultés de ce couple. Si Françoise Malgouyres a longtemps soutenu, elle aussi, son mari après le drame, ce n'est plus le cas aujourd'hui ayant eu connaissance de ce que ce dernier préparait et l'adultère qu'il entretenait avec une ex-employée.

Le procès dure trois semaines. Un moment douloureux pour l'un comme pour l'autre. Mais aussi pour leurs proches, et les parties civiles, dont la famille de David Viers, enfant unique, décédé à l'âge de 43 ans et qui espérait gagner sans doute beaucoup d'argent ce soir-là pour combler des dettes de jeux importantes. Son papa, installé à Besançon, n'assistera pas à cette audience, car trop affecté et malade depuis la mort de son fils. Mais son avocat lira une lettre qu'il a rédigée.