Servian, France

Ce mardi 6 mars, pour la première fois, Françoise Malgouyres est sortie de son silence et s'est exprimée publiquement sur le calvaire qu'elle a vécu le soir du 5 octobre 2017, quand deux cambrioleurs en voulaient à son coffre-fort. Persuadés qu'il contenait 100.000 euros en liquide.

"Les deux voyous me tapaient tout le temps sur la tête. Et la seule chose que je me disais : tu ne sens rien, ça ne te fait pas mal et tu ne cries pas et je n'ai jamais craqué parce que je suis comme ça, j'ai du tempérament".

Je le soutiens à 1.000 %

Mais le plus marquant dans ses déclarations, c'est le soutien sans faille qu'elle affiche à l'égard de son mari. Daniel Malgouyres, qui a abattu un des deux cambrioleurs ce soir-là, est prison depuis un peu plus de quatre mois. Il est mis en examen pour meurtre, association de malfaiteurs et pour complicité de tentative de vol avec arme.

En fait, Daniel Malgouyres, qui déposait ce mardi une nouvelle demande de remise en liberté, est accusé d'avoir commandité son propre cambriolage pour subtiliser l'argent de sa femme avec qui il ne s'entendait plus. "Même si on était en instance de divorce, je le soutiens toujours" affirme son épouse.

Tout comme Aurélie soutient son père. 37 ans, les cheveux longs et blonds. Elle est persuadée qu'il est innocent. "Pour moi, la seule vérité dans cette enquête c'est qu'ils se sont fait agresser chez eux de nuit par deux malfrats. Alors oui, je soutiens mon père à 1.000 %"

"Victimes des déclarations fantaisistes de deux gangsters"

Pour Me Jean-Marc Darrigade, l'avocat de Daniel Malgouyres, son client n'a plus rien à faire en prison. Il est victime dit il des accusations de deux suspects, incarcérés eux aussi. "Ce sont deux menteurs mais deux gros menteurs en plus! Qui cyniquement accusent un homme innocent pour tenter de s’exonérer".

Daniel Malgouyres, qui clame son innocence depuis le début, a pu intervenir en visio-conférence depuis la centre pénitentiaire du Gasquinoy, à Béziers. Il a parlé de l'enfer qu'il vit en prison malgré le manque de preuves. Des "déclarations fantaisistes de deux gangsters" qui l'accusent. Il s'est plaint de n'avoir vu aucun membre de sa famille depuis qu'il est incarcéré : toutes les demandes de visites ont été refusées. Enfin, il a demandé à ce qu'on "tourne la caméra" pour qu'il puisse voir son épouse assise dans la salle, ce que les magistrats ont formellement refusé.

D'autres complices?

Pour l'accusation, l'avocate générale, s'est opposée à la libération de Daniel Malgouyres. Il s'agit selon Manon Brignol d'éviter qu'il fasse pression sur les témoins, d'éviter qu'il se concerte "avec ses complices" et d'éviter qu'il ne prenne la fuite à l'étranger. Dans cette affaire dit-elle, "le puzzle est loin d'être complètement reconstitué".

Daniel Malgouyres sera fixé sur son sort jeudi 8 mars.