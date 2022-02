Homejacking et carjacking : une bande de malfaiteurs jugée à Orléans

Le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné ce mardi 3 hommes poursuivis pour des faits de homejacking et de carjacking commis début 2020 dans le quartier Madeleine et à St-Jean-de-la-Ruelle. Butins dérisoires mais mode opératoire violent : jusqu'à 4 ans de prison ferme ont été prononcés.

Homejackings et carjacking : 3 hommes âgés de 20 à 25 ans ont comparu ce mardi devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Les faits avaient eu lieu dans le quartier Madeleine à Orléans et à St Jean-de-la-Ruelle, entre le 22 février et le 10 mars 2020 : ils forçaient les victimes à leur remettre cartes bancaires et code secret, pour effectuer ensuite des retraits. Les butins étaient dérisoires, mais le mode opératoire était de plus en plus violent.

A peine 1 500 euros de butin

A peine 1 500 euros : c'est que le trio a réussi à récupérer à l'issue de cette série de 4 extorsions ou tentatives d'extorsions. Cagoulés et gantés, les 2 plus jeunes - dont l'un était en terminale bac pro au moment des faits - s'introduisaient le soir dans le domicile des victimes, les menaçaient d'un pistolet qui s'est révélé être factice, se faisaient remettre carte bancaire, codes, téléphones et clés de la maison qu'ils fermaient à double tour. Le rôle du 3ème comparse se limitait à aider aux repérages et aux retraits dans les distributeurs automatiques.

Enfermé dans le coffre de sa Jaguar

Le dernier homejacking ayant échoué, les malfaiteurs décident de passer au carjacking : ils surprennent un homme dans sa Jaguar, l'enferment dans le coffre, et après avoir retiré de l'argent à St Pryvé St Mesmin, l'abandonnent à la pointe de Courpain. "Des scènes d'une violence inouïe", dénonce la procureure Céline Visiedo pour qui "il s'agit bien d'une association de malfaiteurs, avec des faits soigneusement préparés" : c'est monté crescendo jusqu'à ce que la police finisse par les interpeller - trahis notamment par leurs téléphones et la vidéo-surveillance des distributeurs de billets où ils se rendaient... le visage découvert.

Des peines de prison ferme

L'un des jeunes hommes a nié toute implication dans cette série d'extorsions : c'est lui qui écope de la peine la plus lourde, 5 ans de prison dont 4 ans ferme. Le co-auteur des homejackings et du carjacking a été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans et demi ferme ; tous deux restent incarcérés. Leur complice, qui avait donc un rôle plus limité et qui comparaissait libre, est ressorti du tribunal avec une peine de 18 mois de prison, dont 10 mois ferme, qui pourra être aménagée.