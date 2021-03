Homicide à Blagnac : deux complices présumés mis en examen, l'auteur des coups de feu toujours en fuite

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un homme de 26 ans a été tué par balles à Blagnac, près de Toulouse.Cinq personnes avaient été interpellées dimanche. Ce mardi soir, on apprend que deux complices présumés sont mis en examen. Mais l'auteur des tirs mortels court toujours.

Ce mardi soir, le parquet de Toulouse précise avoir ouvert une information judiciaire des chefs d’assassinat et complicité d'assassinat. Deux personnes ont été mises en examen pour des faits qualifiés de complicité, et placées sous contrôle judiciaire. La personne mise en cause comme l'auteur des faits principaux n'a pas été interpellée à ce stade.

Dimanche, peu avant 2h du matin, un homme de 26 ans a a été tué par arme à feu en pleine rue place de Catalogne à Blagnac. Cinq personnes avaient été arrêtées dimanche.