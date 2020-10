Homicide à Bord-Saint-Georges : « Je voulais tuer »

Pas un regret, pas un remord. Dans le boxe, l’accusé reste silencieux, absent face aux nombreux témoins du drame et des proches de la victime. Ce soir d’avril 2017, il tue d’un coup de fusil Yoann, une de ses connaissances. "J’étais hors de moi. Je n’avais pas pris mes médicaments", tente-t-il de se justifier.

Il affirme n’avoir pas pris son traitement contre sa schizophrénie. Une pathologie pour laquelle il est traité depuis 2003. "Il n’y a pas eu de décompensation de sa maladie. Il était suivi et prenait correctement ses médicaments. Ni d’éléments annonciateurs d’une bouffée délirante. Il contrôlait ses actes." Seule sa consommation excessive d’alcool a pu le désinhiber ce soir-là assure le docteur en psychiatrie qui a interrogé l’accusé à deux reprises au lendemain du coup de feu.

L’expert décrit l’accusé incapable de se remettre en question. Fier d’avoir rendu, avec cette acte, un service à la société. Il ira d’ailleurs se vanter d’avoir «fumé un mec» auprès de son voisin quelques minutes après son passage à l’acte.

Il a explosé. Il hurlait.

Ce soir là, il le dit, il voulait tuer. Tuer cet homme qu’il décrit encore à l’expert, comme mauvais, magouilleur, qui lui vole ses amis, et à qui la vie, l’amour commence à lui sourire.

Était-ce un acte de jalousie ? demande la présidente : possible répondent certains témoins du drame. Faux, réfute l’accusé. Il était simplement en colère contre celui qui l’avait humilié à coup de gifles le soir du drame. Interrogé par un juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue, il affirme sans aucune empathie pour la victime, qu’il faut un exemple pour se faire entendre. Lui qui se sent souvent persécuté et incompris. "Tout le monde sait que je peux être dangereux maintenant."

Une nervosité décrite comme "jamais vu" par l’ex compagne de la victime, présente le soir du drame."Il a explosé. Il hurlait. On a tous été surpris. C’est à cause de cela qu’on a fermé la porte quand il a quitté les lieux. Il était fou furieux."

Le visage de marbre de l'accusé

La colère qui n’est toujours pas descendu déplore l’accusé. Les heures passent, l’accusé s’agace des témoignages toujours plus accablants présentés devant la Cour. "Je vais pas revenir sur les déclarations de ma garde à vue", souffle-t-il à la présidente. "C’est important de dire le pourquoi du comment", reprend avec douceur la présidente de la cour. "C’est difficile pour vous mais c’est encore plus difficile pour la famille des victimes."

"J’en suis conscient», répond l’homme toujours les yeux baissés. «C’est tragique, c’est cruel, c’est dramatique ce que j’ai fait. On va pas refaire l’histoire."L’histoire, pourtant les parties civiles aimerait la connaître. Il n’en dira pas plus. A peine reconnait-il à la fin de cette deuxième journée, "avoir mal considéré Yoann".

"Ce sont des parties civiles pleine de rancœur. Ce procès n’a pas l’effet réparateur. Cela fait du bien des regrets que l’on a pas eu. Ils sont choqués par ce visage de marbre. Ce monsieur est en dehors de tout ça", précise Maitre Charlotte Dubois-Maret, l’une des avocates des parties civiles. Dans sa plaidoirie, elle souligne encore, cette absence de culpabilité après trois ans d’enfermement «où il n’a rien d’autre à faire que réfléchir. Réfléchir aux conséquences, à ces familles qu’il a brisé.»

"On peut comprendre beaucoup de chose. Mais pas de se faire justice soi même." Elle réclame une vraie justice et dans cette logique, une peine qui a du sens.

Le verdict est attendu, ce vendredi après-midi.