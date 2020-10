Homicide à Bord-Saint-Georges : le procès s'est ouvert aux Assises de la Creuse

Installé dans son box, l'accusé assiste, le regard dans le vide à cette succession d'avocats et experts à la barre. Ce mercredi, s'ouvre devant la Cour d'Assise de la Creuse, son procès. Le 26 avril 2017, lors d'une dispute sur fond d'alcool, il est accusé d'avoir tué l'un des membres de la soirée à l'aide d'un fusil.

Ce mercredi, la cour s'est focalisée sur la personnalité complexe de l'accusé. L'homme de 42 ans décrit tout d'abord son enfance en banlieue parisienne. Il raconte longuement ses performances dans les cours de récréation où il s'adonne avec talent aux jeux de billes, à la balle au prisonnier. Dans les salles de classe, en revanche, il admet rapidement avoir été en échec scolaire. Sa vie de famille est elle aussi moins rose avec un père aux abonnés absent.

Le seul refuge, largement décrit par les experts, est sa mère qu'il assure avoir essayé de gâter le plus possible tout au long de sa vie. Une mère qu'il suivra à 14 ans, en Creuse, après le divorce de ces parents.

Une vie semée d'échecs

Connu des services de police pour des problèmes relationnels, l'accusé raconte une vie de grande solitude. "Je me suis toujours fait avoir, on profitait de moi", précise-t-il devant la cour. Les experts parlent d'un être fragile, sans vrais amis. Une difficulté sociale qui se ressent dans le milieu du travail. Il effectue pendant son adolescence, une formation de peintre du bâtiment. Au bout de trois ans et demi, il claque la porte de l'entreprise dans laquelle il évolue à cause d'un patron "méchant".

Il tente sa chance quelques temps à Paris. Mais il décide de rejoindre l'armée en tant que sniper. "J'aime les armes. Je passais mes samedis à faire mes propres cartouches", précise-t-il. Mais des voix, des hallucinations le rattrape en mission au Kosovo. Il met un terme à sa carrière et tente de se faire soigner. Il sera d'ailleurs hospitalisé dans un établissement psychiatrique pendant trois semaines.

A sa fragilité mentale, se mêle une dépendance à l'alcool. "Je pouvais boire 12 bières dans la journée". Un alcoolisme qui le fait changer. D'abord physiquement. Il prend du poids, lui qui était jusqu'ici sportif. Son comportement évolue. Il admet avoir frappé son frère à plusieurs reprises. Ses ex-compagnes, elles aussi, soulignent un être gentil en tant normal, mais violent dès qu'il commençait à boire.

Un manque de respect

Près de 3 mois avant le drame, sa mère décède d'une longue maladie. Une épreuve qui a beaucoup affecté l'accusé précise un expert psychiatrique en visio. L'homme plonge un peu plus dans la solitude tout en assurant qu'il fait tout pour se sortir de l'alcoolisme pour "se refaire une vie".

Son alcoolisme, c'est justement ce qui déclenche la dispute, ce 26 avril 2017. L'homme commence par se fâcher avec l'hôte de la maison dans laquelle il passe sa soirée. Il le fait chuter. C'est à ce moment-là que Yoann, sa future victime présumée, fait son entrée. Il lui assène des gifles auxquelles l'accusé tente de répondre par des coups de poing, en vain.

L'affront est la goutte d'eau qui fait débordé le vase pour l'accusé. Vexé, il promet de lui faire sa fête et revient, après un aller-retour chez lui à scooter, avec un fusil. Il tambourine aux fenêtres du pavillon, puis à la porte et ordonne à Yoann de sortir. Ce dernier s'exécute. Mais à peine la porte ouverte, une balle l'atteint mortellement à l'abdomen. Yoann meurt quelques minutes plus tard des suites de ses blessures.

Face aux quelques photos de la scène de crime, présentées ce mercredi, par les enquêteurs, l'accusé ne réagit pas. Au lendemain du drame, il a reconnu les faits. "Je ne suis pas une merde, Yoann n'aurait pas dû s'en prendre à moi", avait-il dit en garde à vue. C'est lors de ses premiers interrogatoires qu'il admet avoir des regrets pour les proches de la victime.

Quelques mois après sa mise en détention, il envoie une lettre à son psychiatre. Il écrit : "Je vous dirais qu’on peut tuer qu’une seule fois. Cela m'a fait un bien fou de tuer. Mais je ne suis pas dangereux".