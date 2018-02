L'intervention des gendarmes mercredi après-midi dans le centre-ville de Bricquebec n'est pas passée inaperçue. La rue des Ruettes dans laquelle se situe la petite maison où a été retrouvée la victime a été bloquée une bonne partie de l'après-midi pour permettre aux enquêteurs de réaliser les prélèvements et les constatations d'usage. Ce jeudi, le calme est revenu et les riverains tentent de comprendre ce qui a pu se passer.

La veille du drame, en pleine nuit, Mickaël, un voisin, a eu la visite de la victime venue chercher de l'aide alors qu'un projectile venait d'être lancé dans une des fenêtres de sa maison. "J'ai appelé les gendarmes et il est resté avec moi. On a fumé une cigarette et puis je suis allé me coucher". Mickaël sera le dernier à avoir vu la future victime vivante. Car le lendemain, en fin de matinée, son corps est retrouvé inerte dans la maison. A l'intérieur, les affaires sont renversées.

Deux individus en garde à vue

Rapidement, les gendarmes ont procédé à l'interpellation en plein centre-ville d'un individu d'une 20e d'années connu pour ne pas disposer d'un domicile fixe. Selon différents habitants de Bricquebec, la victime avait par le passé hébergé ce jeune homme. D'après nos informations, un autre individu serait aussi en garde à vue dans le cadre de l'enquête, ce que ne confirment pas, pour l'heure, les autorités.

La procureure de la République du parquet de Cherbourg prévoit de communiquer sur cette affaire vendredi en fin de journée.

La victime âgée d'une cinquantaine d'années était originaire de Surtainville. Cet homme avait passé la plus grande partie de sa vie dans la région parisienne. Il avait été marié et était père de deux enfants. Il y a environ six ans, il était revenu dans la Manche et s'était installé seul dans une petite maison du centre de Bricquebec où il a été agressé entre mardi dans la nuit et mercredi matin.