Homicide à Elbeuf : une marche blanche organisée ce samedi

Une marche blanche est organisée ce samedi 19 septembre dans l'agglomération d'Elbeuf, en hommage à N’Diaga Samb, jeune homme retrouvé mort dimanche 13 septembre dans un appartement d’Elbeuf.

Une jeune fille de 17 ans a été mise en examen pour homicide volontaire dans cette affaire.

à lire aussi Meurtre à Elbeuf : une jeune femme de 17 ans mise en examen pour homicide volontaire

Le club de foot perd un bénévole "passionné"

La marche est organisée par le club de football de Caudebec et Saint-Pierre-lès-Elbeuf où le jeune homme de 25 ans était éducateur.

Frédéric Crébiller, directeur technique du club se souvient d'un "garçon tranquille et qui avait toujours le sourire". Ce "passionné de foot" s'était inscrit au club dès son arrivée à Elbeuf, il y a un peu plus de deux ans. Il en était très vite devenu un maillon important : "Il était investi, ne comptait jamais ses heures, se souvient celui dont il était l'adjoint. C'était un bénévole comme on n'en fait plus beaucoup et un amoureux des jeunes à qui il aimait transmettre des valeurs. C'est une grosse perte pour nous, on le pleure tous les jours."

Organiser d’autres événements pour aider la famille

La marche silencieuse partira à 15 heures du stade Fernand-Sastre de Caudebec-lès-Elbeuf et suivra tout un parcours jusqu’à la rue Anatole-France d’Elbeuf.

Cette marche n’est qu’une première étape puisque Frédéric Crébiller prévoit d'organiser d'autres manifestations pour aider la famille du jeune homme à rapatrier le corps à Dakar, d'où il est originaire.