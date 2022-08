Homicide à Labatut : l'un des deux suspects reste en détention provisoire

L'un des hommes impliqué dans l'assassinat de Labatut demande à être remis en liberté, mais il reste finalement en prison. La décision a été rendue ce vendredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau.

Il y a un an, en juin 2021, le gérant d'un fast-food de Labatut a été violemment agressé dans son commerce par deux hommes. Le restaurateur de 31 ans est décédé, et les deux auteurs présumés avaient quitté le département dans la foulée pour se rendre dans le Var. Ils avaient finalement été ramenés dans les Landes et ils sont désormais en détention provisoire, le temps de l'enquête.

L'un d'eux demandait donc à être placé sous liberté conditionnelle, mais cette demande a été refusée.