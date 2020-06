Homicide à Nîmes : la députée Françoise Dumas "alerte" le préfet

Un homme a été tué par balles dans le secteur du Chemin bas d'Avignon à Nîmes, dans la nuit de dimanche à lundi. Les tirs auraient eu lieu peu avant minuit. La victime a 21 ans. Elle était connue des services de police pour des délits mineurs. Une autopsie sera pratiquée ce mardi pour déterminer les causes de la mort. "Une balle perdue", comme le souligne la députée LREM du Gard Françoise Dumas.

Dans un communiqué, Françoise Dumas s'indigne ce lundi. "Mes premières pensées s’adressent à la famille et aux proches de la victime, dit-elle. Les habitants du Chemin Bas d’Avignon, comme du Mas de Mingue, sont confrontés à une recrudescence inquiétante des actes de délinquances graves liés notamment au grand banditisme et à une lutte de territoires agressive".

Elle s'adresse directement au préfet Didier Lauga. "Nous devons répondre avec la plus grande fermeté face à ces agissements. C’est pourquoi j’ai alerté ce matin le Préfet du Gard de la situation et de la détresse des familles qui subissent au quotidien ces actes d’intimidations intolérables. Le rétablissement de l’ordre républicain, garant comme l’a rappelé le Président de la République de notre sécurité et de notre liberté, doit être la priorité. "

"Ce sont les habitants qui sont les premières victimes impuissantes et qui subissent ces violences au quotidien." Françoise Dumas