Homicide à Saint-Nazaire : cinq personnes auditionnées à Nantes en vue d'une mise en examen

Cinq personnes sont auditionnées au pôle criminel de Nantes ce mardi, suite à l'attaque au couteau qui a fait un mort et un blessé ce dimanche 22 septembre 2019 à Saint-Nazaire. L'auteur des coups de couteau risque la mise en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide.

Saint-Nazaire, France

Cinq hommes sont présentés ce mardi 24 septembre 2019 au pôle criminel de Nantes, en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire pour l'un, et extorsion aggravée pour les quatre autres. Ces auditions font suite à l'homicide au couteau dimanche soir au foyer d'hébergement de l'Afpa à Saint-Nazaire.

Pour rappel, ce dimanche 22 septembre 2019, cinq personnes, originaires du Tchad et du Soudan, se rendent à Saint-Nazaire pour se faire rembourser une dette de 700€. La situation dégénère. Ne pouvant pas se faire rembourser, le groupe venu de Nantes essaye de repartir avec le portefeuille et le portable de l'homme qui leur doit de l'argent.

Ce dernier ne veut pas se laisser faire et s'empare d'un couteau. Il tue l'un des membres de l'équipage, et blesse un deuxième. L'auteur des coups de couteau, et trois membres de l'équipe sont interpellés dès dimanche soir. Une cinquième personne est arrêtée ce mardi matin.