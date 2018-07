L'enquête se poursuit deux semaines après l'homicide d'un habitant de Saint-Sérotin (Yonne). Le 27 juin 2018, André Kerckhove (70 ans) était retrouvé mort par balle à son domicile. Personne n'a encore été interpellé et les questions restent nombreuses.

Saint-Sérotin, France

"C'est une enigme", commente un responsable associatif de ce village de 570 habitants "et on est encore sous le choc de sa mort".

Il faut dire qu'André Kerckhove était quelqu'un d'apprécié, chef d'entreprise à la retraite et bénévole dans des associations. Trois cent personnes étaient présentes samedi à ses obsèques.

Aucun objet volé à son domicile

"C'est peut-être un cambriolage qui a mal tourné ?", s'interroge son frère Martin "car sa maison est isolée et il avait déjà été cambriolé plusieurs fois". Sauf qu'il n'y a pas eu d'objet volé à son domicile selon une source proche de l'enquête.

C'était quelqu'un de sain. Il n'a jamais évoqué de mauvaises fréquentations" Joël Barlier, voisin et connaissance de la victime

Dans le village plusieurs de ses connaissances penchent plutôt pour un règlement de comptes. Mais avait-il des ennemis ? Joël Barlier, habite à quelques maisons. Il voyait régulièrement André Kerckhove : "je ne me l'explique pas. Quand je vois le nombre de personnes qui étaient présentes à ses obsèques, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir quelqu'un qui le détestait au point d'avoir commis un acte aussi horrible. Il ne m'a jamais évoqué quoi que ce soit au niveau de mauvaises fréquentations. Puis je ne le vois pas non plus dans des problèmes de drogue ou des choses comme ça. Pour moi c'était quelqu'un de sain, une personne saine."

à lire Un cadavre avec des blessures par balles découvert à Saint-Sérotin

Les investigations devraient durer encore un certain temps

L'enquête a conduit à des prélévements d'ADN chez ses connaissances de la victime. Des gendarmes étaient présents mercredi encore aux abords de sa maison. "C'est une enquête qui va prendre du temps" explique la procureure d'Auxerre, chargée des affaires criminelles dans l'Yonne.