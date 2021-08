Homicide au fastfood de Labatut : le scenario du drame se précise

Fin juin, le gérant d'un fast-food de Labatut a été violemment agressé dans son commerce par deux hommes. Le restaurateur est décédé. Les deux auteurs présumés avaient quitté les Landes dans la foulée pour se rendre dans le Var. Ils ont finalement été ramenés dans le département où ils sont désormais en détention provisoire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaissait pas le motif de cette violente agression. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'une banale rixe sur fond d'alcool, entre des hommes qui se connaissaient déjà, originaires du sud-est de la France, apprend ce jeudi 5 août France Bleu Gascogne.

Les quatre hommes ont quitté le sud-est pour s'installer dans les Landes

Fin juin, au moment de l'agression dans ce restaurant de Labatut, quatre hommes sont réunis : le gérant, son co-gérant ainsi que les deux agresseurs. Les quatre hommes se connaissent déjà. Ils ont quitté le sud-est de la France, quelques mois auparavant, pour s'installer dans les Landes. Un département qu'ils considèrent comme "plus calme et plus tranquille", explique la source. L'un d'entre eux est d'ailleurs originaire des Landes.

La relation entre les quatre hommes sont fréquentes, voir habituelles. "Ce sont des connaissances comme les jeunes en font", précise la source proche de l'enquête. Depuis leur installation dans les Landes, les deux agresseurs viennent souvent au restaurant de Labatut. Ils sont tous les deux des proches du co-gérant. Ce soir-là, les hommes buvaient de l'alcool.

Des jeunes qui pètent un plomb

C'est alors que la bagarre éclate : "Un mauvais regard, une parole maladroite et malheureuse, confie notre source. Des jeunes qui pètent un plomb. C'est une rixe sur fond d'alcool." Des premiers coups sont alors donnés sur la voie publique. La victime a également reçu plusieurs coups de couteau et a été visée par au moins un coup de feu, puisque du plomb a été retrouvé dans son dos.

Les secours, à leur arrivée, ont trouvé la victime consciente. Mais devant la gravité des blessures, ils ont décidé de l'évacuer par voie aérienne vers l'hôpital de Pau. L'homme a fini par mourir de ses blessures le jeudi 1er juillet. Les deux auteurs présumés sont alors partis dans le Var, dans le sud-est de la France. Après plusieurs jours de cavale, ils se sont rendus dans la gendarmerie.

Même si la rixe semble avoir éclatée pour un mauvais regard, les enquêteurs se posent tout de même la question de la préméditation. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan. Une reconstitution des faits est prévue.