Le jeune homme retrouvé mort à bord de sa voiture mardi matin aux Grésilles à Dijon était âgé de 23 ans. Originaire du quartier, il était défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violence, de détention de stupéfiants et des infractions routières.

21000 Dijon, France

Selon Éric Mathais, procureur de la république de Dijon, la police judiciaire de Dijon est chargée de l'enquête mais il est trop tôt pour évoquer les raisons de cet homicide. "Au stade où nous en sommes, toutes les hypothèses sont envisagées mais il est tout à fait impossible de dire quelles sont les circonstances dans lesquelles ce jeune homme à malheureusement trouvé la mort". Le Procureur de la République n'a pas souhaité indiquer le nombre de balles, ni le type d'arme utilisé ou encore le nombre de policiers mobilisés sur cette affaire. "Ce sont des éléments qui sont liés à l'enquête et qu'il me semble ne pas devoir être porté sur la place publique parce que la priorité c'est l'enquête qui doit être menée le plus activement possible et qui devrait permettre de retrouver le ou les auteurs". Le parquet de Dijon a demandé à l'association France Victimes 21 de se mettre en contact avec la famille de la victime pour lui prêter assistance.