Homicide d'une femme de 85 ans à Bressuire : ouverture d'une information judiciaire pour meurtre aggravé

La section de recherches de Poitiers et la brigade de recherches de la gendarmerie de Bressuire sont saisies de l'enquête

L'enquête sur l'homicide d'une femme de 85 ans à Bressuire se poursuit. Le parquet de Poitiers a ouvert ce jeudi matin une information judiciaire pour meurtre aggravé. Un juge d'instruction du pôle criminel est désormais en charge des investigations avec la section de recherches de la gendarmerie.

On attend notamment les résultats des prélèvement scientifiques réalisés sur les lieux du drame (ADN entre autres) pour tenter d'en savoir plus. Pour rappel, la victime a été découverte sans vie dimanche dernier chez elle, enveloppée dans un drap et une toile cirée sous une table.