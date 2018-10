Saint-Étienne, France

30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans (les deux tiers de la peine), c’est la très lourde peine prononcée lundi 22 octobre à l’encontre d’un quadragénaire reconnu coupable du meurtre d’une vieille dame en mars 2016 à Fraisses. Après moins d’une heure et demie de délibérations, la cour a rendu un verdict très lourd mais qui reconnait l’altération du discernement de l’accusé. Un homme "différent" a plaidé Maître Laurence Florindi. Un homme miné par ses problèmes dans l’enfance, par ses handicaps et par son alcoolisme.

Homme malade ou prédateur ?

Pour l’avocate générale, il n’y avait pas d’altération. Elle a prononcé en fin de journée des réquisitions très lourdes, demandant la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et devant la cour, le portrait qu’elle dresse est d’ailleurs terrible. Un homme "pervers, manipulateur. _Un danger public_." Et l’avocate générale insiste en expliquant que cette affaire c’est aussi un échec de la justice. L’homme venait de sortir de prison quand il a tué la vieille femme. Il avait été condamné à 10 ans pour le viol d’une dame de 77 ans.

"Il ressortira"

La famille de la victime nonagénaire est d’ailleurs sous le choc après le verdict. Les enfants, petits-enfants expliquant : "Il ressortira dans 25 ans et va recommencer". La famille qui insiste "et en plus nous n’avons pas eu de réponse. Nous ne savons pas pourquoi il est entré chez elle ce jour-là."