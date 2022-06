Elle double un tracteur sans voir qu'une BMW la dépasse, le procès d'un homicide involontaire à Montory

Une jeune femme de 26 ans a été condamnée à une peine d'un an de prison pour homicide involontaire par le tribunal de Pau ce jeudi pour un accident survenu en Soule, à Montory, le 27 juin 2019. L’accident s’était produit en fin de journée vers 17h30, sur une route départementale. Deux voitures ont voulu doubler un tracteur, il y a eu un choc entre les deux véhicules : une Golf et une BMW. Une femme d’origine allemande est décédée, scalpée dans la collision, elle était avec son mari dans la BMW décapotable.

Je n'avais pas conscience que je pouvais être un danger

La prévenue a reconnu qu’elle n’avait pas regardé dans le rétroviseur extérieur avant de déboîter. Au tribunal, elle apparaît désolée et fébrile, elle lâche d’une petite voix : "Jusqu’à l’accident, je n’avais pas conscience que je pouvais être un danger pour les autres." La prévenue, dans sa Golf, roulait à environ 50 km/h et la BMW roulait à 110 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

La jeune femme tremble parfois. Surtout quand la présidente du tribunal de Pau, Myriam Dasté, lui fait remarquer que si elle avait respecté la loi, "une femme serait encore en vie". Pas de réponse de la prévenue qui pleure un peu et dit aussi qu’elle se souvient peu de cet accident survenu sur une ligne droite. Un choc après avoir passé la journée en Soule aux Gorges de Kakuetta avec des amis.

Bracelet électronique

La procureure, Orlane Yaouanq, s’agace presque : "Je trouve paradoxal de dire 'C’est un peu de ma faute mais pas complètement parce que la BMW a essayé de me doubler et elle allait trop vite.' En réalité la prévenue ne vérifie pas l’angle mort. Quand elle double le tracteur, la BMW était déjà en train de la doubler." Une procureure qui souligne que c'est compliqué de critiquer la victime quand on roule soi-même sans assurance et sans permis et en sachant que la victime est décédée scalpée sur cette route de Montory.

La prévenue a été condamnée à une peine d'un an de prison, peine aménageable avec le port d'un bracelet électronique. Elle a interdiction de conduire un véhicule pendant trois ans.