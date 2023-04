Homicide rue Voltaire à Tours : le père de la jeune femme tuée était sous stupéfiants et sous médicaments

Dans un communiqué publié ce mardi 25 avril, la procureure de la République adjointe affirme que le père, principal suspect dans le meurtre de cette jeune femme de 22 ans rue Voltaire à Tours, était sous l'emprise de stupéfiants et sous médicaments, avec une suspicion d'utilisation d'anxiolytique selon nos informations. L'homme âgé de 45 ans a déjà été condamné pour des "faits anciens de violences" et pour des délits routiers. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

