Hommage à Delphine Jubillar : "Dans dix ans, on sera encore là" promet la tante de la Tarnaise

Une quarantaine de personnes se sont réunies ce mardi 15 novembre pour rendre hommage à Delphine Jubillar. La jeune femme disparue depuis décembre 2020 aurait eu 35 ans hier. Et ce sont ces amies qui ont préparé une sorte de cérémonie pour qu’on n’oublie pas la Tarnaise. Pendant près deux heures, sous des trombes d’eau, les proches de la disparue ont redit qu’elles ne lâcheraient rien tant que la vérité ne serait pas connue. Elles ont distribués des bougies, des affiches, des photos de Delphine. Emy, Hélène et Séverine voulaient "faire passer des messages" autour de la "violence faite aux femmes" et "la nécessité de ne jamais arrêter de chercher Delphine". Ce sont ces trois jeunes-femmes qui organisent chaque semaine des recherches dans les alentours de Cagnac-les-Mines.

Les amies de Delphine Jubillar ont organisé un rassemblement hommage. © Radio France - SM

Une cérémonie d’hommage à laquelle a participé Sylvie, la tante, "la tatie" de Delphine Jubillar. Elle s’est dit très touchée par le rassemblement. "Delphine aurait 35 ans. Deux ans sans elle. Et là, c'est une belle image. Les amis qui sont là, c'est un beau cadeau. Et c’est une belle chose de m’apercevoir que ma nièce a été entourée de belles personnes qui sont là pour se battre pour elle"

La tante de Delphine Jubillar qui estime que ce genre de rassemblement peut aider toutes les familles qui vivent des situations similaires. "Cela va aider d'autres familles qui vivent le même calvaire que nous parce que c'est un calvaire matin et soir".

23 mois qu'elle est "dehors"

Mais Sylvie attend surtout la vérité. "Que la vérité se fasse et qu'on retrouve Delphine. Elle doit être avec nous. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors. Cela fait presque 23 mois qu'elle est dehors. Pluie, soleil, neige de tous les temps. Mais qu'on nous la rende, que la personne nous dise ou elle est, c'est inadmissible de ne pas le dire. Ca me met en colère. Louis et Elya, ce sont des enfants qui sont brisés, c'est des générations qui sont brisées. Mais ils sauront que leur maman les a aimés, que jamais elle ne serait partie sans eux. On n'avait pas le droit de la faire disparaître comme ça. Et la personne qui a fait ça devrait le dire ou se libérer pour que les enfants puissent se reconstruire plus tard. On saura la vérité, si ce n'est pas maintenant, ça sera dans un an, deux ans ou trois ans. Dans dix ans, on sera encore là. Et si c'est pas moi, mes enfants seront là."

Les participants étaient invités à brandir des phrases choc sur la disparition de Delphine Jubillar. © Radio France - SM