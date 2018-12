Hommage à Chantal Mazet, la "gilet jaune" renversée au Pont-de-Beauvoisin

Le Pont-de-Beauvoisin, France

"Hommage des gilets jaunes à Chantal Mazet" peut-on lire sur les gerbes de fleurs. Ce dimanche, une cinquantaine de savoyards se sont réunis à Pont-de-Beauvoisin pour rendre hommage à la manifestante de 63 ans, renversée par une voiture le 17 novembre.

Les savoyards se sont réunis sur le parking du stade de Pont-de-Beauvoisin à coté du rond-point où Chantal Mazet a été tuée. © Radio France - Valentine Letesse

Des fleurs, des bougies et un gilet jaune

Au bord du rond-point où Chantal Mazet est morte, les savoyards se recueillent et déposent des fleurs, des bougies mais aussi un gilet jaune. La manifestante de 63 ans est décédée le premier samedi du mouvement alors que le barrage filtrant était à peine mis en place.

"À chaque fois que je mets mon gilet, je pense à Chantal." - Delphine, gilet jaune.

Sous son parapluie, Delphine, mère au foyer et gilet jaune au péage de Belmont-Tramonet explique penser "tous les jours à Chantal" depuis le drame. "À chaque fois que je mets mon gilet je pense à Chantal parce qu'on a commencé le mouvement avec elle, on avait bien sympathisé. On était avec elle lorsqu'il lui est arrivé ça, alors dès que je mets mon gilets, c'est pour Chantal" poursuit la jeune femme.

"J'étais juste à coté d'elle, ça aurait pu être moi à sa place." - Sandrine, gilet jaune.

"C'était très important" pour Sandrine,d'être présente pour cet hommage et "d'honorer la mémoire" de cette mère de famille. Présente au moment du drame, cette ambulancière a tenu à prononcer un discours, suivi d'un lâcher de pigeons, sur le parking du stade juste à coté. Lors de cet hommage, deux des filles de Chantal Mazet étaient présentes.