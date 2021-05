Hommage à Georges Floyd, à Bordeaux, un an après sa mort

Un an que l'afro-américain est mort sous le genou du policier, Derek Chauvin, à Minneapolis aux Etats-Unis. La scène filmée, où on entend la victime supplier qu'elle n'arrive plus à respirer à secouer le monde entier. Un an après, l'association bordelaise, Mémoires et Partages lui a rendu hommage.