Hommage à l'ambulancier tué à Besançon : 500 personnes réunies en présence de la ministre Brigitte Bourguignon

Environ 500 personnes ont rendu hommage à Moussa Dieng, ambulancier tué dans l'exercice de ses fonctions samedi 28 août à Besançon (Doubs). La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé sa décoration de la Légion d'honneur à titre posthume.

Hommage à Moussa Dieng, mercredi 1 septembre à 20 heures dans un hangar de l'entreprise Jussieu à Besançon (Doubs), l'entreprise dans laquelle travaillait l'ambulancier tué samedi 28 août, lors d'une intervention dans le quartier de Planoise. 500 personnes parmi lesquelles des collègues ambulanciers, mais aussi la maire de Besançon, Anne Vignot et la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.

Des gerbes de fleurs, une grande photo de Moussa Dieng et un drapeau du Sénégal, pendant une heure, plusieurs collègues et proches se sont succédés aux micros. La ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé la décoration de la Légion d'honneur à titre posthume pour l'ambulancier tué.

