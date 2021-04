Hommage à leur collègue assassinée à Rambouillet : plusieurs dizaines de policiers rassemblés à Orléans

Plusieurs dizaines de policiers se sont rassemblés durant quelques minutes, en silence, ce lundi en fin d'après-midi dans la cour du commissariat d'Orléans, afin de rendre hommage à Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de police tuée vendredi dernier par un homme radicalisé.

Ce rassemblement a eu lieu partout en France à 17h30, à l'appel du syndicat SGP-FO. A Orléans, ils étaient un peu plus d'une cinquantaine, avec la présence du patron des policiers, le commissaire Thierry Guiguet-Doron, directeur départemental de la sécurité publique.

En colère contre nos responsables !"

Patrick Lavainne, secrétaire départemental du syndicat SGP-FO, parle d'un "ras-le-bol" : "c'est un assassinat, c'est lâche, ça peut se passer dans n'importe quel commissariat de France, partout. On est en colère contre nos responsables, contre tous ceux qui ne nous donnent pas les moyens de travailler en sécurité. Aujourd'hui, on tire sur tous les services pour avoir des effectifs et les mettre sur la voie publique, on est à moins 80 fonctionnaires à Orléans, c'est ça la réalité", explique le syndicaliste.

Pour lui, "il faut renforcer les effectifs et la sécurité de l'accueil du commissariat d'Orléans. Par moments, les collègues ne sont pas en sécurité à l'accueil du commissariat, c'est clair !"

Rappelons que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est récemment venu à Orléans annoncer l'arrivée prochaine de 38 policiers supplémentaires dans les commissariats de Montargis et Orléans.