Hommage à Nancy ce vendredi aux deux pilotes morts dans le Mirage qui s'est écrasé dans le Jura

La ministre des Armées et le chef d'état major de l'Armée de l'air seront ce vendredi 18 janvier, à la base aérienne de Nancy-Ochey pour rendre un hommage funèbre aux deux pilotes morts la semaine dernière dans le crash d'un Mirage 2000D en exercice dans le Jura.

Le commandant Baptiste Chirié et le capitaine Audrey Michelon étaiet partis de Nnacy pour un vol d'entrainement le 9 janvier

Nancy, France

Le commandant Baptiste Chirié et le capitaine Audrey Michelon sont morts le mercredi 9 janvier dans le Jura, dans le crash de leur avion, un Mirage 2000 D. Baptiste Chirié, originaire de Pau et Audrey Michelon originaire de Clermont-Ferrand étaient partis le matin de la base de Nancy Ochey pour un exercice, un vol d'entrainement aux missions en basse altitude au-dessus du Doubs et du Jura. Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

Ce vendredi 18 janvier, Florence Parly, la ministre des Armées et Philippe Lavigne, chef d'état major de l'Armée de l'air vont rendre un hommage funèbre à partir de 14h15 sur la base de Nancy Ochey aux deux militaires , "promus par décret à la date de leur décès", précise le communiqué du ministère des Armées.