Hommage à Samuel Paty : "le but est de continuer d'enseigner" déclare un professeur eurois

Le souvenir d'un homme sera commémoré aujourd'hui dans tous les établissements scolaires. Les écoles, collèges et lycées sont invités ce vendredi à rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire géographie poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Son meurtrier, un réfugié tchétchène, était originaire d'Evreux. 15 personnes sont toujours mises en examen dont 7 mineurs, la plupart pour "complicité d'assassinat terroriste".

Bien sûr qu'il y a un avant et un après Samuel Paty. Guillaume Vastel

"On a tous été choqués par cet assassinat" déclarait ce vendredi sur France Bleu Normandie Guillaume Vastel, professeur d'Histoire-Géographie au collège de Montfort-sur-Risle dans l'Eure et représentant syndical du Snes. "Le fait qu'il ait été assassiné pour ce qu'il faisait en cours, pour des valeurs qu'il défendait.. bien sûr qu'il y a un avant et un après. Le but est de continuer d'enseigner". Guillaume Vastel se réjouit d'avoir des élèves avec qui "on peut discuter, avoir des temps d'échanges". Et l'enseignant d'ajouter: "On travaille sur l'histoire de la caricature très ancienne, et pas seulement en France... sur la Révolution Française on a montré des caricatures qu'il y avait sur Louis XVI. Donc on va parler justement de liberté de la presse, et des limites qu'elle peut avoir aussi, ne pas injurier, diffamer, inciter à la haine. Ça permet aussi d'aborder la laïcité" conclue le professeur.

La caricature est la base de la démocratie. Guillaume Vastel

