Hommage à Samuel Paty : "Parfois de l'autocensure de la part des enseignants", selon un directeur brestois

Samuel Paty a été tué le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le professeur d'histoire-géo a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Ce samedi, la famille de Samuel Paty sera reçue par le Président de la République et le Premier ministre. Une plaque sera également dévoilée au ministère de l’éducation et le square devant la Sorbonne sera rebaptisé "Samuel Paty".

Ce vendredi, les établissements scolaires sont invités à rendre hommage au professeur. Les écoles, collèges et lycées peuvent l’organiser comme ils le souhaitent : recueillement, temps d’échange, minute de silence.

Former les enseignants et lutter contre les fake news

Au lycée Amiral Ronarc'h de Brest, le proviseur Mathias Loyard, également secrétaire départemental Finistère du SNPDEN-UNSA, indique qu'une minute de silence sera organisée, "un moment de recueil" avant un temps de parole et des échanges entre les élèves et les enseignants. "On ira un peu plus loin sur le rôle du mensonge, des rumeurs et des fake news".

Le proviseur assure qu'il n'y a pas d'appréhension particulière de la part des enseignants même "s'il est clair qu'il y a un climat de défiance et parfois de l'autocensure". Selon lui, il faut "armer les enseignants par la formation".

Mathias Loyard veut montrer "qu'en France on peut critiquer, avoir un esprit libre" et rappeler la gravité des faits.