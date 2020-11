Hommage à Samuel Paty : une professeure d'un lycée de Montbéliard porte plainte après un appel anonyme

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Une professeure d'histoire-géo du lycée Germaine Tillion de Montbéliard a déposé plainte mercredi après avoir reçu un appel anonyme le jour-même, à la suite d'un cours qu'elle avait donné en début de semaine sur la liberté d'expression, après l'hommage national à Samuel Paty, a-t-on appris ce vendredi de sources concordantes.

Vous êtes bien Madame XXX et vous travaillez bien à Germaine Tillion ?

"L'enseignante a été appelée sur son portable mercredi et quand elle a décroché, on lui a demandé : vous êtes bien Madame XXX ? Vous enseignez bien à Germaine Tillon ? Vous avez bien rendu hommage à Samuel Paty ?", indique une source proche du dossier. La professeure n'a pas répondu et a rapidement raccroché.

L'affaire a été prise très au sérieux : dans le contexte actuel de menace terroriste, un signalement a été fait au Rectorat et une plainte a été déposée.

Vive émotion au sein du Lycée

Si l'enseignante n'a pas fait l'objet de "menaces" à proprement parler, ce coup de téléphone a créé "beaucoup d'émotion" au sein de l'établissement. "C'est une professeur très investie, elle ne pensait pas que ça pourrait lui arriver à elle", poursuit-on de même source. "Mais elle va bien, elle a reçu beaucoup de soutien".

Selon nos informations, l'enseignante avait donné un cours en début de semaine sur la liberté d'expression, en lien avec un professeur de philosophie, à la suite de l'hommage national à Samuel Paty. "Elle a fait un travail avec les élèves pour leur demander par écrit leur ressenti sur l'hommage national, mais elle n'a jamais montré les caricatures", précise une autre source.

Une collégienne entendue

Selon les premiers éléments, le coup de téléphone a été passé de manière anonyme (numéro masqué) par une collégienne, qui est "une amie de longue date d'une des élèves de l'enseignante", scolarisée en Seconde générale à Germaine Tillon. "Mais cette élève n'avait même pas assisté au cours avec la prof ce jour-là", précise-t-on.

Il s'agirait d'une "mauvaise blague", et l'appel ne visait pas à intimider l'enseignante. "Je n'ai pas vu le mal, je ne pensais pas que l'enseignante allait être apeurée", a expliqué ce jeudi la collégienne lors de son audition au commissariat. La jeune fille aurait trouvé le numéro de portable de l'enseignante sur internet.

La mise en cause serait déjà impliquée dans une autre procédure en cours pour des appels malveillants, des faits commis début 2020 au préjudice d'une autre personne, un homme. L'enquête se poursuit pour déterminer d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre.

Le lycée professionnel et général Germaine Tillon de Montbéliard compte environ 2.150 élèves et 210 professeurs.

Un hommage en deux temps avait été organisé lundi matin, pour la rentrée : à 7h30, les enseignants, dont certains portaient des brassards, avaient formés une haie pour accueillir les élèves, avant un discours du proviseur. Puis à 11h, pour la minute de silence, un moment de recueillement avait été organisé avec les élèves, en musique.

