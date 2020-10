Hommage à Victorine : comment participer à la marche blanche ?

Nouveau temps d'hommage à Villefontaine ce dimanche, une semaine après la disparition de Victorine Dartois, 18 ans, et la découverte de son corps sans vie dans un ruisseau de la commune. La jeune fille est décédée par noyade, avec "l'intervention d'un tiers" samedi soir. Une marche blanche est organisée ce dimanche à partir de 14h30, à la demande de la famille de Victorine et au départ du stade de la prairie. La mairie annonce des aménagements de circulation et de stationnement pour le bon déroulé de la marche. Des cagnottes ont aussi été mises en ligne pour soutenir la famille.

Un dispositif de police municipale, de gendarmerie et d'agents de sécurité privés sera déployé tout le long du parcours, entre le stade de la prairie et le quartier des Fougères où habitait Victorine, pour le sécuriser. La circulation sera aussi coupée entre 14h et 17h sur la départementale 36 ainsi que sur certains axes du quartier des Fougères.

Le stationnement sera aussi interdit sur le parking du stade de la prairie entre 8h et 19h. La mairie recommande de se garer en centre-ville puis de se rendre à pied au point de rassemblement (cf. arrêté municipal 2020-82).

La famille s'exprimera à l'issue du parcours. Une croix sera aussi installée à l'entrée du stade de la prairie. Les personnes qui le souhaitent pourront aussi y déposer des fleurs.

Carte du parcours emprunté par la marche blanche ce dimanche avec les routes coupées à la circulation. - Commune de Villefontaine

Le maire de Villefontaine invite les Villards à se rassembler

Longtemps resté muet, "par respect pour la famille", Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine, a publié une vidéo sur son compte Facebook où il a exprimé "son immense tristesse face à cette disparition injuste et cruelle".