Hommage à Wissam El-Yamni à Clermont : le préfet demande l'annulation de la manifestation

Ce jeudi soir, le préfet du Puy-de-Dôme Jacques Billant en appelle à la responsabilité de chacun des acteurs en leur enjoignant d'annuler cet hommage. Il évoque les risques de tensions que cela pourrait créer dans la ville. Le maire Olivier Bianchi ne fait aucun commentaire ce jeudi soir.

La décision du maire de Clermont d'autoriser samedi une cérémonie en hommage à Wissam El-Yamni au jardin Lecoq continue de faire réagir.

Ce jeudi soir le préfet du Puy-de-Dôme Jacques Billant a reçu plusieurs représentants des organisations syndicales de la police du département. Ces derniers ont fait part du vif émoi créé dans leur rang par la décision du maire.

Un peu plus tôt, le préfet a publié un communiqué de presse. Il en appelle à la responsabilité de chacun des acteurs pour renoncer à toute manifestation publique. Autrement dit, il demande au maire de Clermont d'annuler la manifestation. Ci-dessous le communiqué :

Le communiqué publié par le préfet du Puy-de-Dôme - @préfecture63

En cas de refus, le préfet pourrait prendre ses responsabilités et annuler lui-même la manifestation en raison d'un potentiel risque de troubles à l'ordre public. Ce jeudi soir, Olivier Bianchi ne fait aucun commentaire. La veille, dans un premier communiqué, le maire de Clermont avait confirmé la tenue de cet hommage avec la plantation d'un arbre dans le jardin public Lecoq situé dans le centre-ville. Une décision qui continue de provoquer de nombreuses réactions en chaîne.

Indignations en chaîne

Parmi les nombreuses réactions hostiles à cette cérémonie, celle de l'opposition au conseil municipal de la ville. "Aucune initiative doit être prise alors que l'instruction est en cours dans cette affaire. C'est un désaveu des forces de police" commente Jean-Pierre Brenas le patron de la droite de Clermont. "C'est une décision grave" renchérit l'élu.

Olivier Bianchi se prononce à la place de la justice" Jean-Pierre Brenas, leader de l'opposition clermontoise.

En revanche, pour Jean-Louis Borie, l'avocat de la famille de Wissam, cet hommage n'a rien de choquant, bien au contraire. "Il faut se rappeler ce que le décès avait créé comme émotion à l'époque dans la ville " rappelle l'avocat clermontois. "La famille a dû vivre avec ces neuf jours d'angoisse entre l'interpellation et le décès de Wissam, avec ce corps qu'elle n'a pas pu récupérer avant de longs mois et enfin avec ces interrogations sur les causes du décès. On est dans une grande souffrance qui mérite un geste symbolique" explique Jean-Louis Borie.