Hommage au skieur David Poisson au cœur de ses montagnes de Savoie

Durant plus d'une heure ce dimanche après-midi, à Peisey-Nancroix, la grande famille de la montagne a rendu hommage à David Poisson. Une cérémonie marquée par le sourire du champion décédé lors d'un entraînement au Canada.

L'écran géant diffuse des reportages, des interviews, des photos-souvenirs, et une chose revient sans arrêt : le sourire de David Poisson. "Générosité" est d'ailleurs le terme qui est le plus prononcé à la tribune où se succèdent ceux qui ont vécu avec David.

Au pied de l'écran, l'amoureux de la vitesse est célébré par sa rutilante Audi Quatro, ses deux motos et les quatre casques posés sur son cercueil.

David et son bolide © Radio France - Christophe Van Veen

Moins 7 degrés. La montagne est à l'ombre, mais le soleil perce en gravissant quelques cols. Dans le site majestueux de Rosuel, dans SES montagnes, le visage du trentenaire rayonne. Et pourtant, plus d'un millier de savoyards se sont massés dans le chagrin pour lui rendre cet hommage, au sons des cloches traditionnelles, qui ponctuent chaque intervention.

La grande famille de la montagne © Radio France - Christophe Van Veen

La plus émouvante de ces interventions est celle de sa mère Jeannette, qui plie mais ne rompt pas au micro. Elle s'excuse par avance du bruit auprès des animaux endormis puis demande aux sonnailles de saluer une dernière fois son fiston. La cérémonie se conclue dans un tonnerre de de cloches et un morceau de rock rageur qui résume si bien David Poisson : Born to be wild.

Je pourrais presque me laisser aller à l'idée que ta mort est grande et pure comme ces glaciers qui nous entourent, mon amour. Que ta lumière nous éclaire, que tes exploits nous guident. Salut Kaillou ! Ciao bolide ! A jamais dans nos cœurs - Jeannette

La famille de la montagne pleure l'un des siens

Des pisteurs aux moniteurs en passant par le personnel des remontées mécaniques, tous sont venus au dernier rendez-vous de David, en tenue de professionnel, avec pour certains des foulards blancs. A la fin de la cérémonie, ils forment une haie d'honneur qui laisse passer le cercueil posé sur un lit de sapins et transporté sur une remorque.

La haie d'honneur © Radio France - Christophe Van Veen

Simples amoureux de la montagne ou pros du ski, ils ont apporté des cailloux qui ont permis d'édifier un cairn, sculpture à ciel ouvert, un symbole savoyard, qui indique le chemin.

Le cairn de David © Radio France - Christophe Van Veen

Le cairn est un hommage au surnom du descendeur : Kaillou. De nombreux cailloux sont recouverts de messages de reconnaissance et de cœurs pour un homme qui fait l'unanimité.

Un caillou pour Kaillou © Radio France - Christophe Van Veen

Michel Vion le président de la fédération française de ski évoque à la tribune de ce champion qui avait l'esprit de groupe. Jean-Luc Crétier, champion olympique à Nagano, est venu saluer l'un des siens. "Grand par le talent, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Repose en paix Champion", a-t'il écrit sur le livre d'or ouvert à tous devant l'office de tourisme de Peisey.

Devant l'office de tourisme de Peisey © Radio France - Christophe Van Veen

C'est la marque de fabrique de David. Il réunit tout le monde parce que c'est un puriste qui avait une bonté d'âme - Fabien Saguez directeur technique national de l'équipe de France de ski

Les membres de l'équipe de France de descente, sous le choc, ont d'ailleurs envoyé un message depuis le Canada. Il se concluait ainsi pour rendre hommage à son courage sur les skis : "Les braves ne vivent pas longtemps. Mais les prudents ne vivent pas du tout."