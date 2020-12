Hommage des gendarmes de Marseille aux trois militaires tués dans le Puy-de-Dôme

L'émotion reste toujours forte chez les gendarmes après la mort de trois militaires dans le Puy-de-Dôme dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020. Trois gendarmes tués par un mari violent alors qu'ils portaient secours à la femme menacée de mort. Un quatrième gendarme a survécu à ses blessures.

Lors d'une cérémonie ce lundi les trois gendarmes décédés ont reçu à titre posthume la légion d'honneur ainsi que deux autres décorations.

L'une des victimes originaire de Provence

Hommage rendu également dans toutes les casernes de France notamment à Marseille, caserne Donadieu dans le 10e arrondissement avec minute de silence et drapeau en berne.

Il faut dire que l'un des trois gendarmes tués, était originaire des Bouches-du-Rhône. Dans son hommage, le patron des gendarmes en Paca et la zone de sécurité Sud, est notamment revenu sur le sacrifice ultime, "c'est l'engagement ultime, explique le général Marc Levêque, mais qui n'est pas vécu comme un sacrifice, qui est vécu comme de la conscience professionnelle. Si nous exerçons cette profession c'est pour faire régner la tranquillité, protéger les personnes et accessoirement les biens, et ça suppose de s'exposer et quelque fois, malheureusement trop souvent à notre goût, ça se termine mal pour le représentant de l'Etat comme c'est le cas pour trois de nos camarades".