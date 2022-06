Hommage du créateur de la Fête de la musique, trois ans après la mort de Steve Maia Caniço

C'était lors de la Fête de la musique 2019. La nuit du 21 au 22 juin. A Nantes, Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, tombe dans la Loire. Il participe à une soirée électro sur le quai Wilson. Intervention policière controversée. Le jeune homme, qui ne sait pas nager, chute dans le fleuve et se noie. Son corps sera retrouvé le 29 juillet 2019.

Hommage de Jack Lang et rassemblement prévu

Trois ans après, cette disparition marque encore les esprits. Ainsi, à la veille de la Fête de la musique, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui a voulu cet événement qui voit le jour en 1982, écrit sur Twitter souhaiter "rendre hommage à Steve Maia Caniço (...) en lui dédiant la 40e Fête de la musique. Steve, symbole de joie, de partage, d'union, tu resteras à jamais dans nos cœurs."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Par ailleurs, un rassemblement en souvenir du jeune homme est prévu à partir de 18h ce mardi 21 juin au départ du quai Wilson.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des mesures prises par la préfecture pour cette édition 2022

Trois ans après ce drame, pour cette édition 2022 de la Fête de la musique- la première sous une forme "classique" depuis 2019 après deux années de coronavirus - la préfecture de la Loire-Atlantique a décidé la semaine passée d'interdire les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés jusqu'au 27 juin. Comprenez les rave-party, les free-party, les teknivals. Des contrôles sont annoncés. Dans le secteur du Hangar à bananes, au-delà d'une heure du matin, il ne pourra pas y avoir des concerts en dehors des établissements du secteur. Pas sur la voie publique. Le secteur du Hangar à bananes, c'est celui où a disparu Steve Maia Caniço.

à lire aussi Fête de la musique à Nantes : du son et des consignes à respecter

Sur le plan judiciaire

Rappelons que dans le cadre de l'enquête sur la mort de Steve Maia Caniço, trois personnes sont mises en examen pour homicide involontaire : le commissaire Chassaing qui dirigeait l'opération policière cette nuit-là; le sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique de l'époque et Claude d'Harcourt, préfet de la Loire-Atlantique en poste en 2019. Fin mars 2022, ils avaient fait part de leur intention de contester ces mises en examen avec l'espoir d'être placé sous le statut de témoin assisté. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes doit se pencher sur ces demandes début juillet.

Trois personnes sont déjà placées sous le statut de témoin assisté dans ce dossier. Le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, en poste au moment des faits, la maire de Nantes Johanna Rolland et l'adjoint au maire chargé de la sécurité au moment des faits. La mairie de Nantes et Nantes Métropole sont par ailleurs placées sous le statut de témoin assisté comme personnes morales. Il s'agit d'un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen.